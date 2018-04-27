重要通告 港股直擊 香港財經

中銀香港(02388)公布，截至3月底止首季提取減值準備前經營溢利103.96億元，按年增長21.26%。

期內，提取減值準備前淨經營收入138.14億元，按年上升18.33%。

中銀表示，淨經營收入按年上升，主要反映平均生息資產增長及淨息差提升，帶動淨利息收入增加。客戶貸款規模擴大，以及市場利率上升，帶動淨息差提升。淨服務費及佣金收入亦錄得廣泛增長。貸款減值準備淨撥備亦上升。

該行又指，經營支出有所上升，反映集團持續投資以提升服務能力和優化系統平台，支持長遠業務發展。