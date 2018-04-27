香港財經 港股直擊 中國財經

惠理集團(00806)主席謝清海今午在股東會後稱，目前是入市時機，但要懂得選擇及抱持長期投資目標，若只想短期投資，在如此波動市況下，容易高買低賣。他重申今年對環球市場的看法已轉趨審慎，加息環境、政治風險等因素，勢令股市變得更波動，而且難以分析。投資者若未有做足功課，只跟隨市場消息買賣，很容易在升市中損手。

謝清海仍然看好中國相關股份，一來中國經濟增長仍然強勁，二來大中華板塊市盈率僅12.5倍，算是偏低水平，而中國A股在過去一輪升市之中跑輸大市，故已變得吸引。但他強調，投資A股時要小心選擇，又指香港中小型股份中，也有估值吸引兼派息好的股份。至於科技股表現更趨波動，他認為這些公司仍有盈利，但估值較高下，已轉為減持科技股。

副主席蘇俊祺認為，內銀股及內需股均是較好的板塊，如內銀息差擴闊兼呆壞賬減少，有利板塊表現，故惠理投資組合內，金融板塊佔不少部分。同時，中國消費力上升，中產階級崛起等因素下，亦是推動內需股表現。

對於港交所(00388)容許同股不同權公司上市，蘇俊祺稱，投資這類股票時，已計入相關因素，故不影響投資決定。謝清海則表示，今次是重要改革，亦非本地市場的新事物，如太古A(00019)及太古B(00087)已在港多年，更笑言過去要買這類股份如阿里巴巴，需要在晚上工作。