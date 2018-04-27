港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數造好，納指彈升1.64%。港股今早高開後曾下試三萬點關，惟午後跟隨A股好轉，升至30200點水平爭持。

恒指今早高開293點，甫開曾升328點，見30336點全日高，重返10天線(約30329點)和20天線(約30322點)，其後曾急回至僅有11點的升幅，低見30019點。A股午後低位反覆回升，港股走勢跟隨好轉，恒指最終報30280點，升272點或0.91%，大市成交額974.79億元。

國企指數報12066點，升117點或0.98%。

平保(02318)上季新業務價值遜預期，股價再度走弱，全日下挫2.23%，收報76.8元，成交居首達118.63億元。

騰訊(00700)下試200天線後倒升，收市報388.4元，漲1.62%，為成交第二大股份。

中移動(00941)升至逾兩周高，以全日高位74.65元收市，急升3.54%，為成交第三大股份。

中石化(00386)首季盈利增12.85%，股價漲4.48%，報7.69元，為表現最好藍籌。另外，中海油(00883)及中石油(00857)分別升2.80%及2.14%。

瑞聲(02018)未止跌，收市跌0.1元報113.2元，連跌13個交易日。

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