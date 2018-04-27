即巿股評 港股直擊

前日(周三)臨收市叫周四若見騰訊(00700)跌至200天線或RSI跌至30，買牛證(60092)，昨日竟然插穿200天線(約381.2元)，低見377.2元時，14天RSI剛好跌至30水平，鐘擺操作機不可失！昨日下午1點半，騰訊跌至382元時，60092報0.28元，筆者買入即刻嚇餐死，380元未幾就失守，連378元都跌穿時，求神拜佛望收市整番條長尾，營造短期見底。

Swing trader大師Alan Farley其中一個法則是＂Profit and discomfort stand side by side＂，的確最令你驚得要死時，就愈接近轉向時候，亦是最值得你去操作。如何具體定義「驚」？！當然首先是超出你較保守之預期，另外還有兩點，一是跌穿血肉長城整數位後觸發的大量拋售，以及一下子跌穿重要的平均線支持。

騰訊今日喘定，60092最新報0.355元，較昨日收市價0.28元升26.8%，可考慮食胡了。此牛證的KO價360.08元，今年年底到期，條款相當中庸，甚至對很多戰友來說是有點保守，但這亦提供一定緩衝，至少昨日午後插至378元附近時，你可會考慮用此證溝淡，相反持有的是370至375元KO價，一定不能冷靜應對。

說回大市，短期已對恒指沒甚期望，被正在上移的100天線(現時約30649)拋離，加上RSI在46附近，故絕不考慮恒指輪證。板塊反而頗清晰，一個月的中線以水泥股及中資電力股最值博，已在另一個節目上推介過，依時序是:華潤水泥(01313)、華潤電力(00836)及西部水泥(02233)，主要是估值及潛在催化劑同時配合。

羅崇博 (杜比)