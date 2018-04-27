即巿股評 港股直擊

截至4月24日倒數的一星期，筆者留意今年一直受到追捧的藥業股表現普遍回軟，在坊間散戶常用的一個財經網站顯示，此板塊有51隻股份，期內升逾5%的只有6隻，當中市值最大的是神威藥業(02877)，按4月24日收市價計出市值超過126億元，今日想跟大家分析此股的投資價值。

有望盈利創出五年高

集團主要於中國從事現代中藥注射液、軟膠囊、顆粒劑及中藥配方顆粒的研發、生產及銷售，用來治療各種中老人常見疾病 (如心腦血管和呼吸系統疾病)，以及及小兒的常見疾病 (如感冒、發燒及消化不良)。目前集團有75種藥物被列入國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄，並有16種常規生產產品為獨家產品。銷售網絡覆蓋全國30多個省、市和自治區，內裡合共超過4800家二級和三級醫院、15萬家基層醫療機構，以及10萬家零售藥店。雖然去年錄得溢利倒退約23%，但於4月23日中午發布的「2018年第一季度營業額數據」顯示營業額達6.70億元人民幣，這是自2014年以來五年最大金額，亦較去年同期增長超過68%，而集團主要研製的兩項產品注射液產品 (佔營業額55.1%) 和顆粒劑產品 (佔營業額17.4%) 分別增長逾85%和36%。此等數據暗示集團今年業績表現將見不俗，並受惠於中央政治局本周一開會表明要擴大內需之國策配合，今年錄得盈利有望為近五年表現最好的。

擁有高增長潛力產品

此外，於今年3月23日國家食品藥品監督管理總局發佈《2017年度藥品審評報告》顯示，2018年中國將研究啟動中藥注射劑再評價，制定再評價技術指導原則。神威藥業一直在中藥注射液研發處於領導地位，預期在整治規範後可進一步增加市場佔有率。另於3月初首部《急性心肌梗死中西醫結合診療指南》提到在2018中國醫師協會心血管內科醫師年會和中國南方國際心血管病學術會議上正式頒佈，神威參麥注射液 (治療冠心病、病毒性心肌炎及心肺疾病) 和黃芪注射液 (用於病毒性心肌炎及心功能不全並脾虛濕困之肝炎) 均被納入該指南，反映產品質素受到市場肯定。而於上月底發佈的2017全年業績，集團表示擁有六大高增長潛力產品，現簡述其中三種產品情況。例如藿香正氣軟膠囊 (預防及治療中暑、腹痛、嘔吐洩瀉及水土不服)，根據市場分析估計，藿香正氣整體市場容量超過30億元 (人民幣‧同下)，集團去年相關銷售額僅約8546萬元 (較2016年同比增長13.9%)，可見有很大的增長空間。

存在大量的空白市場

另有滑膜炎顆粒 (用於急、慢性滑膜炎及關節手術後治療)，於2017年2月進入國家醫保目錄，隨後在8月和9月進入各省的醫保目錄。於2017年滑膜炎顆粒目標醫院的覆蓋只有不超過2.6%，存在大量的空白市場。集團去年相關銷售額僅約6021萬元(較2016年同比增長32.3%)。又例如丹燈通腦膠囊和軟膠囊(用於淤血阻絡所致的中風，適用於缺血性腦梗塞的治療和康復)，腦膠囊為集團獨家產品，被納入全國醫保，而軟膠囊則被納入8個省份醫保，現主要向二級及以上醫療機構銷售為主 (包括其他非醫保省份)。去年相關銷售額僅約1622萬元 (較2016年同比增長2.9%)，反映腦膠囊和軟膠囊在目標醫院覆蓋較少，同樣存在大量的空白市場。

綜合以上資料，不難發現今年集團業務發現勢頭大好，而市場不少投資者也有關注此股，今年截至4月24日股價已累升1.09倍，為藥業板塊升幅最大股份。於4月24日收報15.24元，而倘若筆者推斷沒錯，今年盈利可望高於2014年約賺7.05億元人民幣(為2013至2017年最高)。當年股價高見15.70元 (於2014年4月1日)，按今年和2014年第一季營業額分別約6.70億和5.38億元人民幣，增長為24.54%，所以認為今年股價可望升至19.55元。另想指出於4月12和23日摩根士丹利和京華山一分別對神威藥業發表報告，對其予以「與大市同步」和「買入」評級，目標價訂於16.50和19.70元，較15.24元相距8.27%和29.27%。基於受到大行「祝福」的考慮，預算未來兩周股價有望升至摩根士丹利目標價16.50元。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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