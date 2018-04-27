恒指中午收報30031點，升24點。午後走勢好轉，恒指重拾升勢，最新升133點報30140。
國企指數升55點報12004。
中移動(00941)午後領漲大市，最新升2.6%報73.95元，暫為今日高位。
多隻重磅內需股捱沽，蒙牛(02319)午後大跌逾一成，最新跌8.1%報25.95元，同業對手伊利公布首季淨利潤增速較去年同期大幅放緩。
騰訊(00700)午後走勢好轉，現報386.4元，升1.1%。
「三桶油」跑贏大市，中石油(00857)升逾2%，今日將公布首季業績。
恒指中午收報30031點，升24點。午後走勢好轉，恒指重拾升勢，最新升133點報30140。
國企指數升55點報12004。
中移動(00941)午後領漲大市，最新升2.6%報73.95元，暫為今日高位。
多隻重磅內需股捱沽，蒙牛(02319)午後大跌逾一成，最新跌8.1%報25.95元，同業對手伊利公布首季淨利潤增速較去年同期大幅放緩。
騰訊(00700)午後走勢好轉，現報386.4元，升1.1%。
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