即巿股評 港股直擊

隔晚美股反彈，幾隻科技龍頭股俾人遭質完一輪，隔晚終於還擊大反彈，帶動美股三大指數回升超過1%，港股喺夜期同ADR時段都大覆反彈。可惜又換來另一次嘅高開低走，再度下試三萬大關。

恒指今早高開293點，一度升328點，見30336點半日高，可惜10天線(30304點)跟20天線(30310點)都係守唔住，急急腳又掉頭向下，升幅幾乎完全蒸發得番11點，低見30019點，目前險守三萬關，中午報30031點，升24點；國企指數則報11942點，跌6點。平安好醫生(01833)完成招股，港滙又再度逼近弱方兌換保證，好醫生之前凍結嘅資金，好快釋放可能另一輪走資潮隨時展開，將再度影響股市投資氣氛，令港股再度走弱，呢個亦係近日港股每每高開低走嘅原因。

睇番大部分嘅重磅股，唔覺唔覺已去返二月低位，甚至失守當時低位，二月低位恒指大約喺29200點水平，但目前恒指仍然喺三萬點水平，大市乜嘢環境，大家真係要諗諗。重磅股今日普遍反彈，可惜大部份高開低走，好似騰訊(00700)開市390元，但半日報收384.2元，反彈升幅大大收窄，走勢每況愈下。至於一對蘋果孖寶仲慘情，瑞聲(02018)開市略彈即再倒跌，舜宇(02382)則高開低走，反彈升幅冇咁一大截。其他重磅股亦咁上下，阿Man擔心當下半場期指結算價敲定後，重磅股表現每況愈下，恒指三萬關可能失守。

只有石油股繼續有買盤追捧，中石化(00386)首季盈利增12.85%，股價升3.1%；中海油(00883)升2.5%；即將公布季績的中石油(00857)升1.8%。暫時已派季度業績嘅磅股，無論放榜成績好與壞，股價都係偏弱，就連平保(02318)出動埋特別股息0.2元人仔，亦未能留住好息之徒。大行對平保睇法唔多一致，當中有大行認為其業績表現不俗，但亦有大行降其目標價，拖累平保股價創今年新低75元，半日股價跌3.8%，報收75.55元。

之前強勢嘅內需股，食品及飲品股今日顯著受壓，唔少粉絲問現價可否撈底，講真跌勢似乎剛剛開始，無謂咁早出嚟接飛刀，暫時都係眼看手勿動，醫藥同教育股情況亦類同。暫時指數仍守三萬，但阿Man愈發覺唔多對路，除咗唔少重磅股已跌守二月低位，就連強勢板塊亦有神無氣，除咗同周末前夕有關，亦有機會係缸邊友怕咗五窮六絕呢個魔咒。

雖然港股現價已逼近呢期動移動區間底部，即29800水平，但反彈浪低於一浪，睇嚟移動區間有機會下試，今日周末前夕未宜多手。今日係happy Friday，而非happy fly day，噚日29800水平博反彈，今早唔即見好就收，今日再見29800水平都好，買包花生食吓算數……

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)