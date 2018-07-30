即巿股評 港股直擊

讀者張小姐問：「想問我有5萬股中國建材(03323)，平均價5.5元買入，請問可以長期持有？或上望幾多？唔該。」(周五收報8.87元，升2.4%)

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「以低位買入及持有中國建材而有頗多的獲利空間，我會建議先行訂下止賺位。現時大市的形勢逆轉，大方向可能將會轉角，牛轉熊市的機會愈來愈高。若然擔心止賺離場後股價再升，讀者可以考慮分階段獲利。中國建材早前的高位9.6元附近已經有一個阻力，讀者現價可以先沽一至兩萬股獲利。當股價進一步回調甚至跌穿8.2元附近，可沽出所有貨獲利。若讀者希望繼續持有一至兩萬股，股價去到100天線附近就要沽貨。水泥股是年初至今比較熱炒的板塊，但隨着大市持續轉弱，加上貿易戰或對經濟構成影響，水泥需求或會減少，種種因素都令水泥股有回吐壓力。」

岑智勇 南華金融集團高級策略師

「中國建材的主要業務為經營水泥、輕質建材、玻璃纖維及複合材料以及工程服務業務。內地水泥價不斷上升，不少水泥股已率先受惠。中國建材早前也發出盈喜，預料在截至2018年3月底止的未經審核股東應佔利潤將較去年大升，原因正是受惠於水泥價格上漲。集團的負債比率高於同業，總債項/股東權益比率達314%，而其他同業大多在60%或以下。惟高負債又未能為集團帶來高的ROE，雖然集團已是全球最大的水泥、商品混凝土、石膏板、風機葉片生產商，但邊際利潤率只有2.5%，遠低於同業。由此看來，公司的經營效率具有很大的改善空間。集團的優點是估值吸引，市賬率 (PB)低於1倍。在水泥價格仍是上升的情況下，仍可持有，又或者考先套回本金，然後投資在其他盈利能力較佳的同業。」

羅崇博 信報研究部高級分析員

「資源及建材板塊都有周期性特性，水泥股正迎來較好的投資環境，包括環保要求趨緊下令水泥供應受抑制，而需求面在一帶一路進入實際開展，水泥價格料在未來一段時間都相對高企。中建材近年受國策扶持，經過與中材股份兼併重組後，早年負債沉重的風險已逐漸紓緩，經營前景改善；不過中建材的啤打值一向較高，股價波動性較大。閣下目前在中建材身上已取得不俗投資回報，但我仍然認為可繼續持有，以9元至9.2元為止賺目標，屆時將很接近券商綜合之目標價，可考慮沽出部分銷定利潤。另外，筆者較看好派息方面較好的華潤水泥(01313)及海螺水泥(00914)，前者較受惠大灣區發展；後者是高品位水泥產品的行業龍頭，可享有較高溢價，閣下可考慮把部分資金分散至該兩股上。」

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