港股直擊 即巿股評

隔晚美國納指彈升1.64%，不過本港科技股反彈力度欠奉，加上港滙走弱，港股於期指結算日高開低走。

恒指今早高開293點，甫開曾升328點，見20336點半日高，一度重返10天線(約30309點)和20天線(約30312點)，其後急回，升幅一度收窄至11點，見30019點半日低，於三萬點關口上方爭持。恒指中午收報30031點，升24點或0.1%，大市成交額535.2億元。

國企指數報11942點，跌6點或0.1%。

A股半日低收，滬指跌0.74%；深成指跌0.27%。

港滙今早一度低見7.8492，迫近7.85弱方兌換保證水平。

藍籌股方面，騰訊(00700)回升0.5%；友邦(01299)升0.5%；港交所(00388)除息，半日升5仙；中石化(00386)首季盈利增12.85%，股價升3.1%；中海油(00883)升2.5%；即將公布季績的中石油(00857)升1.8%。相反，建行(00939)首季多賺5.4%，股價半日跌0.1%；吉利(00175)跌1%；中海外(00688)跌1.2%。

焦點板塊

內險股：平保(02318)首季多賺11.49%，同時建議派發公司30周年特別股息，每股派發0.2元人民幣，大行看法分歧，當中瑞信和大和降目標，股價創今年新低，半日挫3.8%。新華保險(01336)首季盈利26.09億元人民幣，按年增長42.03%，股價創近年半低，半日跌1.7%；眾安在綫(06060)創新低，半日跌2.6%。相反，國壽(02628)首季盈利135.18億元人民幣，按年飆1.2倍，半日升0.2%；太保(02601)升0.6%；財險(02328)升0.9%。

內需股：多隻飲食內需股顯著受壓，蒙牛(02319)挫6.7%為跌幅最大藍籌；旺旺(00151)挫6.2%；康師傅(00322)跌4.1%；達利食品(03799)挫5.6%；青島啤(00168)跌2.1%；統一(00220)跌2.2%；頤海國際(01579)挫5.7%。

科技股：隔晚納指急升1.64%，但連日受壓的本港科技製造股僅個別走。隔晚蘋果公司僅升0.3%，蘋果概念股個別發展。已連跌12日的瑞聲科技(02018)曾升2.7%，半日倒跌1.1%；舜宇(02382)曾升4.4%，半日僅升0.7%。其他手機設備股方面，高偉(01415)、丘鈦(01478)和比亞迪電子(00285)升約1.1%；通達(00698)升2.5%。美國晶片商英特爾和AMD業績理想，股價造好，本港的半導體股個別發展，中芯(00981)跌1.5%；ASM太平洋(00522)跌0.9%；華虹半導體(01347)回升1.9%。軟件股續受壓，金蝶(00268)跌1.5%；中國軟件國際(00354)跌2.9%；獲主席增持800萬股的美圖(01357)跌0.9%。

中資航空股：國航(00753)首季盈利按年增79.23%，股價曾升6.3%，半日升2.9%，其A股跌0.77%；東航(00670)首季盈利按年跌29.63%，股價曾升6.8%，半日升3.7%，其A股升2.03%；南航(01055)升1.5%，其A股跌0.78%。

焦點股份

廣汽集團(02238)公布季績後受壓，曾跌半成，半日跌2.9%，成交額1.71億元。集團首季盈利38.8億元人民幣，按年增長1.34%。

福耀玻璃(03606)：今早曾挫11%，見逾7個半月低，半日跌10.8%。集團首季盈利5.63億元人民幣，按年下跌18.8%，中金公司指業績低於預期，滙兌損失拖累表現。

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