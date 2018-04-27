港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，納指彈升1.64%。港股今早高開後回軟，再度下試三萬點關。

恒指今早高開293點，甫開曾升328點，見30336點半日高，一度重返10天線(約30304點)和20天線(約30310點)，其後急回，升幅一度收窄至11點，低見30019點，於三萬點關口上方爭持。恒指中午報30031點，升24點或0.08%，大市成交額535.20億元。

國企指數報11942點，跌6點或0.06%。

藍籌股方面，石油股造好，中石化(00386)升3.13%; 中海油(00883)升2.49%; 食品股急回，旺旺(00151)及蒙牛(02319)分別挫6.24%及6.73%，為表現最差兩隻恒指成份股；平保(02318)上季新業務價值遜預期，股價昨日已挫逾3%，今日半日再挫3.82%，低見75元，創今年以來低位。

風電股承接上日升勢，華能新能源(00958)創兩周高，今早升5.38%; 龍源電力(00916)首季多賺67%，半日漲4.89%; 另外，金風科技(02208)升4.06%。

中資航空股跑贏，中國國航(00753)首季盈利按年升79.2%，股份升2.85%; 東航(00670)見6.42元逾一個月高，其後回順升3.66%; 另外，南航(01055)則升1.51%。

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