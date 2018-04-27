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今日 10:44 港股直擊 即巿股評

【異動股】龍源電力升逾6% 首季多賺六成七

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風電相關股繼續有追捧，龍源電力(00916)首季按年多賺六成七，股價今早曾升6.8%，高見7.43元，創近兩年半新高，最新升5.7%，報7.36元，成交已逾1.6億元。

龍源電力首季淨利潤19.01億元人民幣，按年增長67.05%；按合併報表口徑完成發電量1360.4萬兆瓦時，按年增長20.6%，其中，風電發電量按年增長33.16%，火電發電量按年下降13.42%，其他可再生能源發電量按年下降14.25%。

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