港股直擊 即巿股評

美國市場科技企業首季業績反應正面，隔晚美國三大指數造好。港股兩連跌、累挫628點後，今早有望反彈，市場聚焦公布季績的股份。

道指收市升238點或0.99%，報24322點；標普500指數升1.04%報2666點；納指急漲1.64%，收報7118點。

多家科技企業績後急漲，Facebook和晶片商AMD業績理想，Facebook飆9%；AMD急彈13.7%。全球最大晶片商英特爾公首季多賺50.3%至44.5億美元(347.1億港元)，每股經調整盈利為和收入均勝市場預期，股價升3.2%。

網上零售商亞馬遜首季盈利急增逾1倍，業績遠勝市場預期，市後交易時段升6.75%，報1620美元，股價今晚勢創上市新高。

數據方面，美國勞工部公布，截至4月21日止當周，美國首次申領失業救濟人數為20.9萬人，按周減少2.4萬人，勝預期。另外，美國和英國今日將分別公布首季GDP。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價普遍上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報78.39元，較本港上日收市升1.34元；騰訊(00700)ADR收報387.88元，升5.68元；國壽(02628)ADR收報21.67元，升7仙；中海油(00883)ADR收報13.05元，升0.21元；中石油(00857)ADR收報5.79元，升0.17元；中石化(00386)收報7.59元，升0.23元；中移動(00941)ADR收報72.96元，升0.86元；聯通(00762)ADR收報10.69元，升5仙；中電信(00728)ADR收報3.67元，升2仙。

ADR港股比例指數收報30364點，升 356點或1.17%。夜市期指收報30217點，升180點，較昨日恒指收市高水209點。恒指昨收報30007點，跌320點或1.1%，連跌兩日累挫628點或2.1%，料今早可挑戰上方20天線(約30348點)和10天線(約30382點)。

焦點板塊

中資金融股：中國平安(02318)第一季歸屬母公司股東淨利潤257.02億元人民幣，按年增長11.49%，同時建議派發公司30周年特別股息，每股派發0.2元，另外，有傳言稱平保將更換黨委書記和董事長，集團在官方微博闢謠，稱將向公安機關報案，嚴懲造謠者。建行(00939)止首季股東應佔溢利738.15億元人民幣，按年增5.43%。中信銀行(00998)首季盈利121.66億元人民幣，按年增6.82%。中國人壽(02628)首季盈利135.18億元人民幣，按年增長1.2倍。新華保險(01336)首季盈利26.09億元人民幣，按年增長42.03%。華泰證券(HTSC)(06886)首季股東應佔利潤19.03億元人民幣，按年增43.07%。海通證券(06837)首季盈利17.32億元人民幣，按年下跌22.68%，另外集團擬向不超過10名特定對象發行不超過16.18億股A股，預計募集資金總額不超過200億元人民幣。

中資航空股：東航(00670)首季盈利19.83億元人民幣，按年下跌29.63%，期內營業收入267.53億元人民幣，按年增9.04%。國航(00753)首季盈利26.28億元人民幣，按年增79.23%，期內營業收入316.07億元人民幣，按年增9.11%。

焦點股份

中石化(00386)：首季盈利187.7億元人民幣，按年增12.85%，期內營業收入6212.51億元人民幣，按年增6.71%。

廣汽集團(02238)：首季盈利38.8億元人民幣，按年增長1.34%，期內營業收入191.97億元人民幣，按年上升13.69%。

裕元工業(00551)：發盈警料首季盈利將按年減少約20%至25%，去年同期盈利為1.24億美元。盈利減少主要是非經常性溢利會大幅減少，及期內融資成本上升所致。

都市麗人(02298)：以每股配售價4.2元，向京東、騰訊(00700)、唯品會及中瑞控股，合共配售1.21億股新股，集資淨額5.09億元。

天保能源(01671)：今早掛牌，暗盤曾高見2.8元，較招股價1.9元，升47.37%；收市報2.1元。集團為天津港保稅區(海港)能源運營商，公開發售部分超額認購1592倍，配售部分已獲適度超額認購，一手中籤率20.01%。

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