重要通告 港股直擊

維達國際(03331)公布，截至3月底止首季經營溢利按年上升12.8%至3.31億元。

期內，息稅折舊攤銷前溢利按年增長18.8%至5.7億元，息稅折舊攤銷前溢利率15.1%，較上季提高3.3個百分點。滙兌收益總額700萬元。

集團首季收益按年增長21.8%至37.81億元，其中30.69億元來自紙巾分部及7.12億元來自個人護理分部。

維達表示，儘管木漿成本大幅上升，但受惠於成功的價格管理、產品組合優化及成本管控措施，毛利率僅收縮1.9個百分點至28.5%，按季則提升0.6個百分點。