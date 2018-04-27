今日 07:36
重要通告
港股直擊
中軟國際(00354)公布，由管理層及骨幹員工組成的員工持股基金－－中軟國際成果共享計劃，目前已持有集團近1.35億股普通股，佔集團已發行股本約5.54%。
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How Hong Kong lost its edge in chip technology
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