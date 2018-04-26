港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額141.56億元，另有約835.0萬元人民幣沽空， 大市沽空比率13.1%，較上日上升約1.89個百分點，為4月6日以來新高。

中國平安(02318)全日沽空金額居首，金額31.34億元，沽空比率39.2%。

騰訊控股(00700)排第二，沽空金額9.48億元，沽空比率7.1%。

第三位是恒生中國企業(02828)，沽空金額6.69億元，沽空比率52.8%。

第四位是盈富基金(02800)，沽空金額4.8億元，沽空比率47.8%。