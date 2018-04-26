港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，道指高收59點止5連跌，惟市場續憂慮美國債息攀升和中美貿易戰發展。港股今日先高後低，於三萬點關口爭持，大市逾七成股份下跌，在北水暫停下成交重上千億水平。

恒指高開50點，甫開曾升135點，見30463點全日高，其後掉頭下挫，半日最多跌268點，下試三萬點水平，中午跌213點，午後跌幅進一步擴大，下午約2時15分左右，跌幅超過400點，曾挫456點，見29871點全日低，尾段跌勢回順。恒指收報30007點，跌320點或1.1%，連跌兩日累挫628點或2.1%。大市今日下跌股份比例為71%，上升股比例為29%。

全日成交額1080.92億元，較上日增加約100.29億元或10.2%。由於勞動節假期安排，南下投資港股的「港股通」今日(26日)起關閉，5月2日恢復交易。

國企指數收報11949點，跌144點或1.2%。國指兩日累挫295點或2.4%。

恒指即月期貨收市跌142點或0.47%，報30037點，高水29點。

A股午後顯著下挫，滬指跌1.38%；深成指挫2.42%。兩市成交額約4250億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新跌28點，報24050。

藍籌股方面，騰訊(00700)曾挫2.5%，見377.2元逾4個半月低，收市跌1.2%；友邦(01299)跌1.5%；今日公布季績的平保(02318)和建行(00939)分別跌3.8%和0.9%，當中平保收市後公布，首季多賺11.49%，並建議派發30周年特別息每股0.2元人民幣。另外，滙控(00005)跌0.6%；港交所(00388)委任史美倫為主席，股價創近3周低，收市跌1.9%；碧桂園(02007)跌2.7%；銀娛(00027)跌3.4%；中移動(00941)跌0.8%。相反，萬洲(00288)升1.3%；恒安(01044)升0.9%；恒生(00011)升0.7%；金沙中國(01928)升0.6%。

焦點板塊

科技製造股：外電引述消息指出，美國司法部正對另一中國電訊設備巨頭華為進行刑事調查，以了解其是否違反了美國政府對伊朗的出口禁令。手機設備股續插，瑞聲(02018)曾挫6.3%，見110元創逾8個月低，收市跌3.5%，連跌12日；舜宇(02382)曾挫11.2%見兩個半月低，收市跌7%；丘鈦(01478)跌4.2%；比亞迪電子(00285)創一年低，收市跌2.9%；高偉(01415)創上市新低，收市跌3.3%；通達(00698)挫5.3%；信利(00732)挫5.7%；富智康(02038)創9年半低，收市跌3.8%。另外，早前與華為和中興(00763)同被美國點名指涉嫌商業間諜活動的聯想集團(00992)曾挫5.1%，收市跌3.2%。半導體股ASM太平洋(00522)跌2.5%；華虹半導體(01347)挫6.7%。

軟件股：今日全線下挫，華為是中國軟件國際(00354)其中一名核心客戶，股價今日急挫，曾插20.9%見逾兩個月低，收市挫15.9%，成交額7億元，集團中午公布，經管理層評估後，認為華為被查目前不會對業務產生重大影響，將密切留意發展。另外，閱文(00772)創新低，收市挫4.2%；美圖(01357)創52周低，收市跌0.6%；金蝶國際(00268)跌4.6%；擎天軟件(01297)挫5.9%；金山軟件(03888)跌3.6%；IGG(00799)跌3.8%；網龍(00777)跌2.2%。金融科技概念的眾安在綫(06060)創新低，收市挫4.7%。

汽車股：外電引述知情人士透露，國務院正考慮降低乘用車進口關稅，由目前的25%降至10%或15%，相關決定最快可能在下個月宣布。主要汽車製造商普遍下挫，華晨(01114)曾挫5.1%，半日跌3.2%；吉利(00175)跌2.4%；日前公布批股的北汽(01958)跌3.6%；比亞迪(01211)跌0.6%。相反，東風(00489)升0.5%；長汽(02333)日前公布首季多賺6.5%，股價今日升3.3%，連升第4日；廣汽(02238)升0.8%。

焦點股份

萬科(02202)：昨公布截至3月底止首季淨利潤8.95億元人民幣，按年增長28.7%。股價今日走軟，曾挫5.1%，收市跌4.1%；其A股挫5.38%。

金風科技(02208)：股價曾升7.7%，收市升6.4%，成交額2.02億元。集團公布，按中國會計準則編製，截至今年3月底止，首季盈利2.4億元人民幣，按年增32.72%。其A股收市升0.18%。

廣深鐵路(00525)：今日逆市走強，曾飆10.5%，收市升5.6%，其A股(601333.SH)收市升1.85%。集團公布，截至3月底止，按照中國會計準則的首季盈利4.46億元人民幣，按年增57.89%。

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