個別創業板股份大瀉，奧栢中國(08148)曾插63.2%，見0.127元逾兩個月低，現跌60.9%，成交額增至4980萬元逾一年高。
集團公布，已完成配售合共1.84億股，相當擴大股本約14.46%，每股配售價0.18元，所得款項淨額約3230萬元。
周二高見4.04元創新高的瑩嵐集團(08470)今日先高後瀉，午後曾挫52.7%，見1.7元，現跌49.3%，成交額增至1.74億元逾半年高。
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