港股午後跌幅進一步擴大，暫時最多跌381點，見29946點，失三萬關。截至下午約2時12分，恒指報29955點，跌372點或1.2%，大市成交額689.19億元。
國企指數報11940點，跌153點或1.3%。
A股跌幅拉闊，滬指挫1.35%；深成指挫1.99%。
藍籌股方面，騰訊(00700)跌穿380元，最新跌2%，報379.2元。
今日公布季績的平保(02318)挫3.5%。
舜宇(02382)插一成。
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港股午後跌幅進一步擴大，暫時最多跌381點，見29946點，失三萬關。截至下午約2時12分，恒指報29955點，跌372點或1.2%，大市成交額689.19億元。
國企指數報11940點，跌153點或1.3%。
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