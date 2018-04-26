即巿股評 港股直擊

雖然美股隔晚止跌，但科技股表現仍然疲弱，在道指跟標指止跌回升之際，納指僅險守7000點，仍錄得3點跌幅。至於港股一直是成也QQ，敗也QQ，自騰訊(00700)走勢持續疲弱，恒指一直都係有波幅，冇升幅，嚟到明日期指結算之際，港股又回復跌勢，再一次逼近30000大關，步近大型移動區間的底部。

恒指今早又再高開低走，雖然曾升135點，高見30463點，但在內地股市走軟下，又再掉頭向下，盤中最多跌268點，低見30059點，半日報收30114點，跌213點，失守多條移動平均線已三個交易日亦未能收復，難怪缸邊友十居其九睇淡。至於國指亦跌75點，報收12019點，12000點心理關口危危乎。

上周阿Man曾在信報專欄《金融街密語》就中美貿易戰分析，結論係貿易戰實際上係科技冷戰嘅包裝，未幾係中興(00763)已陷入休克狀態之際，美國亦對華為展開調查，睇嚟科技股同手機設備股，只有繼續向下尋底。科技龍頭騰訊已失去股王光環，恒指更因為騰訊牽絆變得易跌難升，舜宇(02382)跟瑞聲(02018)仍未止跌。之前阿Man一直話今年較為睇好醫藥、教育及內需股，但亦未至於睇淡科技股，但一場科技冷戰，科技股今年再唔係王道，反而變成落後板塊。

阿Man一直強調炒股唔炒市，跟住消息留意個別股份有否炒作，今日不妨望望高銀金融(00530)，公司噚日復牌，公布整合資產組合，復牌後一度刺激股價升穿4元水平，但噚日午後大市急速回落，高銀金融股價亦低水收3.81元。不過今早股價在3.8元水平似乎有一定支持，主要因為價剛好守住20日線。

炒股唔炒市留意高銀

集團向主席兼控股股東潘蘇通出售九龍何文田常盛街之住宅開發項目60%股權，以及持有何文田站第一期物業發展項目之合營高鉎投資50.1%間接權益，總代價124億元，預計出售稅前收益總額約64.29億元。同時，向潘氏收購位於九龍灣的高銀金融國際中心餘下40%權益，代價56.08億元。由於近年樓市癲升，高銀金融發展中兩個住宅項目短短兩年合共升值一倍，但隨住息口趨升，港息亦將跟隨，而地緣政治跟中美貿易摩擦等因素，或令樓市回調或停滯不前，今次訂立出售協議，有助公司馬上實現跟鎖定豐厚物業升值收益。

交易完成後，集團即獲約67.9億港元，手頭現金大增，負債比率下降，同時可以長線持有優質投資物業高銀金融國際中心100%權益，為集團帶來穩定租金收入之外，現金狀況跟財務靈活性大幅提升，有助公司拓展現有業務，亦可趁未來樓市調整，繼續尋求具潛力的地產發展和投資項目，對公司發展有利。高銀近年業績穩步發展，集團去年中期營業額為3.72億元，按年增加26.9%；純利為9.96億元，按年增加4.1%；每股基本盈利14.25仙，現價估值合理，再細心睇完通告，或者現水平可以小注買入，用番3.65元即10日線作止蝕參考，博重上4.28元前高位，都有一定值博率。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)