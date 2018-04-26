港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展，市場續憂慮焦美國債息攀升和中美貿易戰。港股今早先高後低，下試三萬點關口。

恒指高開50點，甫開曾升135點，見30463點半日高，其後掉頭下挫，最多挫268點，見30059點半日低，下試三萬點水平。恒指中午收報30114點，跌213點或0.7%，大市成交額521.14億元。

國企指數報12019點，跌75點或0.6%。

A股下挫，滬指跌0.92%；深成指跌1.54%。

藍籌股方面，騰訊(00700)續創4個半月低，半日跌0.9%；今日公布季績的平保(02318)和建行(00939)分別跌3%和0.4%；友邦(01299)跌1.5%。相反，中海油(00883)升1.4%；萬洲(00288)升2.2%；金沙中國(01928)升1.2%。

焦點板塊

手機設備股：外電引述消息指出，美國司法部正對另一中國電訊設備巨頭華為進行刑事調查，以了解其是否違反了美國政府對伊朗的出口禁令。手機設備股續插，瑞聲(02018)創逾8個月低，半日跌3.7%，暫見12連跌；舜宇(02382)曾挫8.4%，半日跌7.6%；丘鈦(01478)跌3.8%；比亞迪電子(00285)跌1.2%；高偉(01415)跌3.9%；通達(00698)挫5.9%；信利(00732)跌2.6%；富智康(02038)跌3%。

軟件股：今早全線下挫，中國軟件國際(00354)曾挫20.9%，見5.24元逾兩個月低，半日挫16%，成交額5.13億元。集團日前公布，於4月24日接獲持有4000萬美元可換股票據的持有人正式要求兌換其所持之1000萬美元可換股票據。另外，閱文(00772)創新低，半日跌2.5%；美圖(01357)創52周低，半日跌0.6%；金蝶國際(00268)跌4.3%；擎天軟件(01297)跌3.5%；金山軟件(03888)跌3.1%；IGG(00799)挫4%；網龍(00777)跌3.3%。金融科技概念的眾安在綫(06060)創新低，半日跌1.7%。

焦點股份

金風科技(02208)：股價半日升5.3%，成交額9540萬元。集團公布，按中國會計準則編製，截至今年3月底止，首季盈利2.4億元人民幣，按年增32.72%。其A股半日升1.31%。

金隅集團(02009)：股價曾挫6.2%，半日跌3.8%。集團公布，截至3月底止首季虧損2.13億元人民幣；去年同期盈利4.41億元人民幣。

廣深鐵路(00525)：今早逆市走強，半日升9.1%，其A股(601333.SH)半日升3.7%。集團公布，截至3月底止，按照中國會計準則的首季盈利4.46億元人民幣，按年增57.89%。

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