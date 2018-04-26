港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，市場續聚焦美國債息和中美貿易戰。港股今早先高後低，下試三萬點關。

恒指高開50點，甫開曾升135點，見30463點半日高，其後掉頭下挫，今早最多挫268點，低見30059點。恒指中午收報30114點，跌213點或0.7%，大市成交額521.14億元。

國企指數報12019點，跌75點或0.62%。

藍籌股方面，手機設備股遭華為受查事件影響捱沽，瑞聲(02018)及舜宇光學(02382)分別插3.66%及7.59%; 萬洲(00288)反彈2.18%; 平保(02318)穿80元，跌3%，公司今日公布季度業績; 騰訊(00700)尋底，跌0.93%。

風電股季績理想，相關股份出現炒作。金風科技(02208)首季按年增32.72%，今早升5.28%; 新天綠色能源(00956)首季盈利按年上升76.21%，半日飆10.17%; 另外，龍源電力(00916)及大唐新能源(01798)分別漲3.24%及5.71%。

公路鐵路股逆市上升，廣深鐵路(00525)首季利潤升57.89%，股份大升9.11%; 深圳高速公路(00548)創逾1周高，今早則升1.84%; 另外，浙江滬杭甬(00576)及四川成渝高速(00107)分別升1.01%及0.37%。

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