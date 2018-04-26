港股直擊 即巿股評

德銀發表報告，對水泥股看法更加正面，上調多隻股份目標價。

德銀表示，該行在4月9至20日前往內地廣東、河北、上海、江蘇及安徽進行考察，見證排隊等候購買水泥的卡車長龍長達十公里，自2005年之後未見過如此短缺情況，主要是環保嚴控令供應減少，以及需求穩固所致，故此水泥價格上升不會令人感到意外。

德銀預期在未來幾年，水泥行業將進入供應帶動的上行周期，石灰石正由普通商品變為稀缺性資源；污染及排放目標會明顯提升，很多業者會被淘汰；房地產建設及基建帶動需求等。

德銀表示，水泥行業的垂直整合的步伐正加快，而不少業者已開展非常有利可圖的危險廢物處理部門。該行把水泥股2018至2020年盈利預測分別上調17%、19%及26%。

該行把金隅A股(601992.SH)評級由「沽售」上調至「持有」，行業首選為中國建材(03323)、海螺A股(600585.SH)及西部水泥(02233)。

海螺水泥(00914)目標價由54.8元升至60元；華潤水泥(01313)目標價由8.54元升至10.58元；中國建材(03323)目標價幅9.69元升至12.75元；金隅股份(02009)目標價則幅5.62元降至5.5元。

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