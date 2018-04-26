即巿股評 港股直擊

當全個銀河系開始準備幫騰訊(00700)血肉長城，個個都話「騰訊要撈啦喎！」「400蚊樓下企鵝唔係唔買呀？！」坦白講，騰訊日線圖嘅日線圖SlowSTC(14,3)嘅%K線同%D線分別做緊5.103同7.215，技術上就真係嚴重超賣到瘋顛，但由於%K線現階段仍然低走於%D線，更何況SlowSTC(14,3)向來都係一個敏感度高嘅技術指標，相對比較中線嘅14RSI目前都只係33.43，換言之大家都係望住騰訊反彈，從而刺激返個市，你開恒指牛熊證圖見到成地牛證就知大家幾咁給力。

不過咁，你貨愈多愈重，就愈吸引大戶走向嗰邊，你諗吓，邊度有嘢食就邊度有人聚居架啦，依家10點57分，恒指做緊30092點，最低暫時見過30059點，即係話30200至30299點同30100至30199點呢兩堆牛證全數死亡，呢度埋夾有572張期指，而30000至30099點呢度就有102張期指，數量少唔緊要，事關29900至29999點呢度有1075張期指；再向數多100點，即係29800至29899點，呢度都有1151張期指，兩大重貨喺度，就好似成枱都係嘢食咁，對於一班飢寒交迫嘅大鱷嚟講，有咩辦法會唔食？噚日揀咗隻恒指熊(58895)可以繼績揸手，呢隻熊證嘅收回價係31400點，同現價有逾1200點差距；另外，貼價嘅可以揀恒指熊(65333)，收回價30648點，同現價有逾500點差距。今日期結兼星期五，所以以即日鮮為首；若然打算過夜嘅話，小注好啦。

話說聽日公司就會搬竇，依家日日都聽到啲封箱膠紙聲，無計，成堆會計坐係隔離，佢哋由上個星期開已經要執文件入箱，我都被佢聽咗成個幾禮拜啦，今日輪到我，因為聽日我會AL，【輪證贏家】都會休息一日；下星期一(30日)去到新公司開箱砌好機之後先有電腦打稿，可能會遲，睇吓點先。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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