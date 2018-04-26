即巿股評 港股直擊

恒指昨天低開低走，全日波幅263點。恒指收報30328點，跌308點或1.01%，成交金額980.63點。國指收報 12094點，跌150點或1.23%；上證收報3117點，跌10點或0.35%。三項指數都偏軟，以國指表現較差。

恒指以陰燭收市，失守10 SMA及20 SMA。MACD快慢線正差距收窄，走勢轉弱。全日上升股份590隻，下跌977隻，整體市況偏弱。

中國國務院常務會議決定再推出七項減稅措施，預計全年再為企業減負600多億元。中國QDII總額度三年來首次增加，放寬對資本外流的限制。料消息都利好A股表現，中資股也有望受惠。

媒體引述華為供應商的消息指出，美國聯邦調查局調查華為是否存在違反伊朗制裁的行為，消息指華為已經放棄美元債發行計劃，並推遲歐羅債發行。消事件進一步利淡手機相關板塊。

穆迪確認美國AAA評級，展望評級維持穩定。穆迪預計，可預見未來美國經濟大幅下跌的可能性不大，評級是反映美國經濟強勁、信貸相關衝擊影響較低。穆迪又指，美國經濟的競爭力、美元作為儲備貨幣的地位及美國債市的深度，亦能抵銷不斷不升的財政壓力。美股三大指數個別發展，今早亞太股市向好，夜期及ADR向好，料恒指可高開，若未能上破20 SMA (約30375)，指數或調頭回軟，至尾市才有望大反彈。

個股介紹：

晶苑國際(02232)的主要業務為從事成衣製造及貿易，其產品共分為五個類別，包括休閒服、牛仔服、貼身內衣、毛衣以及運動服及戶外服。

集團在2017財年錄得收益21.78億美元，增長23.5%，收益約46%的增長源於收購Vista Corp Holdings Limited及其附屬公司帶來的無機增長，以及牛仔服及貼身內衣分部的明顯貢獻。集團毛利為4.42億美元，增長24.2%，毛利率為20.3%，增長0.1個百份點。期內純利1.49億美元，增長20.1%。

彭博市埸平均預測2018年市盈率為16.3倍，周息率1.81%。上日收報9.1元，上望10元，止損設於8.8元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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