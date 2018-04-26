重要通告 港股直擊

中海油(00883)宣布，發行合共14.5億美元的票據。

其中，本金4.5億美元的擔保票據，年利率3.75厘，於2023年到期；本金10億美元的擔保票據，年利率4.375厘，於2028年到期。

集團預期，所得款項淨額約14.375億美元，擬用作償還全資子公司Nexen Energy Capital Management U.S.A.的全部或部分未償還借款，部分用於償還票據發行承銷商或與其相關的貸款人，餘額用於一般企業用途。

集團已向港交所申請票據上市及買賣。