港股直擊 即巿股評

港股近期日升日跌缺乏方向，今日乃期指結算前夕，料窄幅爭持機會較大，騰訊(00700)近期受壓繼續成為市場焦點。

隔晚美股三大指數漲跌不一。美債息率繼續攀升，道指早段一度跌200點，之後拗腰，收市倒升59點或0.3%，報24083點，結束五連跌。納指收跌0.1%，報7003點；標普500指數收升0.2%，報2639點。

美元指數升至三個多月新高，美國10年期國債息率升穿3厘，對股市造成了壓力，因為國債提供的收益率開始高於股市的回報率，並且收益率的提高使得企業借貸成本隨之水漲船高。

中美貿易摩擦緩和。中國商務部、外交部均對美國財長努欽來華就中美經貿問題進行對話磋商表示歡迎。外交部稱，單邊方式永遠不能解決中國和美國經貿問題，敦促美方提供有關中國違反世貿組織規則的證據。

Facebook公布第一季度營收119.7億美元，市場預期114.1億；期內每股盈利1.69美元，較市場預測的1.35美元為高。Facebook股價盤後一度漲超過7%。AMD業績亦超出預期，盤後曾急升逾一成。

紐約期油收升0.46%，每桶報67.72美元，扭轉美國庫存數據意外攀升引起的油價下跌。地緣政治焦慮以及對全球增長前景的樂觀情緒提振油價。黃金期貨收跌0.65%，每盎斯報1324.4美元，創五周收市新低。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報78.65元，較本港上日收市升1.15元；騰訊(00700)ADR收報385.24元，跌1.56元，股價昨日見逾四個月低位；國壽(02628)ADR收報21.8元，無升跌。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.88元，跌2仙；中石油(00857)ADR收報5.77元，升1仙；中石化(00386)ADR收報7.5元, 升2仙。中國鋁業(02600)ADR收報4.38元，跌4仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報72.97元，升0.27元；聯通(00762)ADR收報10.61元，跌1仙。

ADR港股比例指數30349，較周三恒指收市升20點。恒指昨日曾跌392點，收報30328點，跌308點或1.01%。短期阻力為本月高位31094，低位支持參考本月低位29518。騰訊昨日為跌市主力，低見384.8元，創今年以來新低，該股昨日滬、深「港股通」共錄9.8億元淨賣盤。騰訊將於下月中公布首季業績，股價已跌至接近下方的200天平均線，其短期走勢料繼續成為市場焦點。此外，五一勞動節假期關係，南下投資港股的「港股通」今日(26日)起關閉，5月2日恢復交易。

焦點股份

金沙中國(01928)：公布首季收入淨額5.57億美元，按年增長59%。期內總收益淨額21.6億美元，按年增長17%。經調整EBITDA為7.89億美元，按年增長26%。

萬科(02202)：首季純利按年增長28.7%至8.9億元人民幣，合同銷售按年增長2.7%，集團首季收入303.4億元人民幣，按年增長68%。

金隅集團(02009)：公布截至3月底止首季虧損2.13億元人民幣，每股虧損2分；去年同期盈利4.41億元人民幣。

藍鼎國際(00582)：公布截至今年3月底止首季，來自濟州神話世界非博彩業務總收益約3.2億元，藍鼎娛樂場的博彩業務總毛收入總額約6.5億元。

煜榮集團(01536)：公布控股股東彩輝投資再於公開市場上，按平均代價每股約1.3024元，出售該公司1317.8萬股，相當於已發行股份總數約3.47%。交易完成後，彩輝持有該公司股份減至1.88億股，佔已發行股本約49.52%。彩輝由該公司執行董事何笑明全資擁有。煜榮近期完成控股權正式易手後，股價大幅波動，昨日第二日急跌，為最大跌幅港股。

今日有多家公司公布季度業績，周四有平保(02318)、國壽、建行(00939)、信行(00998)、中石化、中海外(00688)、龍源電力(00916)、國藥(01099)等。