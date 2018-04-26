今日 07:48
重要通告
港股直擊
茂宸集團(00273)宣布，就潛在收購提供大健康及金融相關服務業務，正處於初步討論階段。
集團表示，收購條款及條件尚未協定，亦未訂立任何具有約束效力的協議。
債息企穩3厘勢再升 道指收市彈59
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