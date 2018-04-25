重要通告 港股直擊

天津創業環保(01065)公布，入標競投合肥市小倉房污水處理廠一期、二期和三期工程，並已支付可予退還的投標保證金200萬元人民幣(約252萬港元)。

根據招標文件，上述項目的總投資額約14.39億元(人民幣．下同)，包括已建成的一、二期存量資產約6.75億元及新建三期項目的投資額約7.64億元。

其中，一期和二期存量資產將採用「轉讓-運營-移交(TOT)」的運作模式，而對三期新建項目將採用「建設-運營-移交(BOT)」的運作模式。項目運營期限為29年，包括三期工程建設期18個月。