港股直擊 即巿股評

美國十年期長債息率突破3厘，道指隔晚收市急跌逾四百點，港股跟隨低開，先後跌穿10天及20天線，回吐上日大部分升幅。

恒指低開149點，報30486，開市後跌幅略為收窄，高見30507，其後沽壓湧現，今早最多曾跌392點，報30244，復跌穿10天(約30464點)及20天線(約30375點)。恒指午後處上午波幅內，最終收報30328點，跌308點或1.01%。

大市成交額980.63億元，連續四日成交少於1000億。

國企指數報12094點，跌150點或1.23%。

藍籌股普遍下跌，騰訊(00700)急挫，見384.8元逾4個月低，下試至200天線上方附近，收市報386.8元，跌2.47%，成交居首達135.05億元。平保(02318)於廿天線爭持，收市跌1.92%，報81.65元，為成交第二大股份。建行(00939)開市已見8.2元全日高，其後反覆偏軟，收市跌1.46%，為成交第三大股份。

手機設備股未有起色，瑞聲科技(02018)收跌1.3%，連跌11個交易日，期內累挫約兩成。

旺旺(00151)連升6日，逆市漲4.2%，收報7.25元，為表現最好藍籌。

港交所(00388)下星期一起接受同股不同權上市申請，股價今日跌1.1%，報259元。

焦點板塊

汽車股：今日榮辱互現。北京汽車(01958)擬折讓批股，股價今日大跌一成二，瑞信維持「跑輸大市」評級；長汽(02333)首季業績勝預期，股價一度急升近一成，收市僅升2.9%；華晨(01114)跌5.1%；藍籌吉利(00175)跌2.1%。

中資電力股：今日造好，華能國際電力(00902)公布首季度純利按年上升87%，今日收升2.3%；華潤電力(00836)升2.1%，為第二大升幅藍籌。

濠賭股：永利澳門(01128)首季純利按年增1.19倍，今早曾跌逾半成，收市跌3.9%，報29.75元。新濠國際(00200)在回購消息支持下，股價今日創52周新高，收升1.9%。

中資航空股：今日成跌市奇葩，AH股均造好。東航(00670)升逾4%；南航(01055)曾升逾7%，收市升3.4%；中國國航(00753)創近兩周高，今早升4.12%。市場憧憬國內航線機票價格上調。

焦點股份

煜榮集團(01536)：股價周一急升七成後，遭控股股東減持，股價連續第二日急跌，收報1.11元，跌26%，兩日累瀉近六成六，為今日最大跌幅港股。

高銀金融(00530)：今早復牌，股價最多急升17.7%，收升8.9%；集團整合資產組合，向主席潘蘇通出售何文田兩個項目。

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