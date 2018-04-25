訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:34 港股直擊 即巿股評

騰訊一度跌穿385元 藥業股反彈

放大圖片

港股午後走勢復轉差，3時24分，恒指跌342點，報30293，今日低位仍是上午的30244點。

國企指數跌161點，報12082。

A股今日偏軟，惟全日波幅不大，上證指數收報3117，跌10點或0.35%。

騰訊(00700)拖累大市，三時半前一度低見384.8元，跌幅達3%，最新報385.6元，成交已達116億元。

中移動(00941)亦跑輸大市，最新跌1.7%，報72.75元；聯通(00762)亦跌1.9%。工信部表示，確保7月1日起如期取消流量漫遊費。

藥業股反彈，中生製藥(01177)升逾4%，藥明(02269)升逾3%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。