港股直擊 即巿股評

港股午後走勢復轉差，3時24分，恒指跌342點，報30293，今日低位仍是上午的30244點。

國企指數跌161點，報12082。

A股今日偏軟，惟全日波幅不大，上證指數收報3117，跌10點或0.35%。

騰訊(00700)拖累大市，三時半前一度低見384.8元，跌幅達3%，最新報385.6元，成交已達116億元。

中移動(00941)亦跑輸大市，最新跌1.7%，報72.75元；聯通(00762)亦跌1.9%。工信部表示，確保7月1日起如期取消流量漫遊費。

藥業股反彈，中生製藥(01177)升逾4%，藥明(02269)升逾3%。