即巿股評 港股直擊

隔晚美國10年債息一度升穿3厘水平，係自2014年1月以嚟首見呢個位，搞到美股三大指數跌逾1%，盤中道指更曾跌逾600點，失守二萬四大關，都咪話唔恐怖。至於港股隔晚喺夜期已失百點，ADR跌失守30500水平。今早恒指應聲低開149點，以為昨日強勢有助恒指低開高走，可惜跌幅略為收窄，恒指重上30507點後再度回軟，跌幅一度擴大至近400點，低見30244點，10日(30469點)及20日線(30377點)點再度失守。中午恒指報收30378點，跌257點；國指則報收12152點，跌92點。

目前大市喺20日線爭持，除非今日稍後時間，恒指能收復30500水平，即企穩喺10日線之上，否則噚日反彈可能又告一段落。近日恒指走勢已形成收窄三角形，反彈浪頂一浪低於一浪，雖然底部未有再向下，但走勢偏軟已成事實。港股弱勢主要係少咗單天寶至尊騰訊(00700)，過往嘅火車頭，成為今日絆腳石，騰訊繼續尋底拖低大市，上半場低見387.4元，中午報收387.8元，跌2.2%。405元由之前嘅支持位，變成近日阻力位，加上陸續有其他新經濟股登陸中港兩地魚缸，除非再有新資金流入，否則投入騰訊嘅資金難免被攤薄。短期騰訊都係咁死款，加上380至385元仍有大量牛證未殺，大戶斷估唔會放過呢班騰訊好友。

至於其他重磅股，港交所(00388)剛公布下周一起實施同股不同權新例，第一批以相關模式上市嘅新經濟股最快6月上市。呢個消息對港交所點都啲支持，不過大市玩上落，港交所亦只能同步，短期喺250至270元之間徘徊，缸邊友睇住呢個範圍炒波幅。至於平保(02318)分拆旗下平安好醫生(01833)上市反應算係咁，但亦未能帶動其股價進一步突破，總之股價唔重上85元，仍未能擺脫弱勢格局。四大天王呢期最威水梗係受惠息口向上嘅大笨象(00005)，股價喺ADR早已升穿78元，但港股呢邊一直未見突破，除非股價升穿78元，否則又係反彈已接近浪頂。

內地今日起實施定向降準，內銀股則個別發展，四大行勻隨大市下跌，但其他內銀股則靠穩或逆市上升。內房股亦係個別發展，雖然噚日急升過後，今日唔少內銀股見回吐，但回吐至支持位又見資金吸納，睇嚟內房股近日唔怕回調低吸。

港股仍未離開29800至30800移動區間，暫時牌面睇落係始終係淡友主導，但後日期指結算，好友仍然力守30000水平，能否進一步再向上挾倉，目前唔多樂觀。好友要搵藉口反攻，似乎要有一個天大好消息配合，諗嚟諗去阿Man只係諗倒一個，就係中美貿易戰消除一切不明朗因素，未知花旗財長訪平能否跟中國講掂數，若然侵侵話撤銷對中國1000億商品嘅進口關税，好友叫做有個重大利好消息反攻。雖然侵侵爆響口話同中國應該講得掂數，但大家都知侵侵條友經常反口覆言，呢頭扮friend，嗰頭開你bang，即使中美貿易戰憂慮似放緩，但缸邊友仍不能掉以輕心。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)