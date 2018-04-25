港股直擊 香港財經 中國財經 國際財經

路透引述聯想集團(00992)旗下的移動事業集團配件主管Sebastian Peng表示，計劃開始在印度生產智能可穿戴配件，並將其在當地市場的份額提高兩倍。

Peng接受訪問時指，公司計劃在年底前，將印度智能手錶和健身帶等可穿戴設備市場的份額提高至20%。自公司去年在印度開始銷售可穿戴設備以來，已經取得6%至7%市場份額。

Peng補充，公司現在計劃開始在印度生產，當地今年智能可穿戴設備市場預計將增長30%至40%。聯想目前在中國生產可穿戴產品。

他說，已經與當地製造商開始商討在印度國內生產的事宜，將致力在今年內開始有關運作。他正在印度新德里參加一個產品發布活動。

聯想授權海外配件經銷商Shenzhen Aodishi Technology的印度業務主管Naveen Bajaj表示，聯想已經與印度本土電商Flipkart合作，在後者的平台上出售可穿戴設備。

聯想還將從印度主要城市開始，推動建立實體零售網絡。Peng表示，智能可穿戴設備是公司今年努力推動的主要項目。對於達成目標深具信心。

根據國際數據集團(IDG)，2017年印度可穿戴設備市場規模達1.57億美元。在印度銷售可穿戴設備的其他供應商包括小米科技、華為和Fitbit。

Peng稱，一旦啟動當地製造，公司將考慮讓印度成為可穿戴設備的出口樞紐。