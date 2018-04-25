港股直擊 即巿股評

美國十年長債息率升至3厘，道指隔晚收市急跌逾四百點，港股今早反覆向下，一度跌近400點。

恒指低開149點，報30486，開市後跌幅略為收窄，高見30507，其後沽壓湧現，今早最多曾跌392點，報30244，復跌穿10天(約30469點)及20天線(約30377點)。恒指中午報30378點，跌257點或0.84%，大市成交額516.93億元。

國企指數報12152點，跌92點或0.75%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跑輸，見逾4個月低，半日跌2.22%，報387.8元。食品股個別發展，旺旺(00151)創3個月高，升4.45%；蒙牛(02319)破頂，升1.23%；萬洲(00288)首季經營利潤下降9.3%，股價插8.93%。

中資航空股逆市造好，中國國航(00753)創近兩周高，今早升4.12%；南航(01055)突破8元，漲6.06%；東航(00670)承接上日升勢，再飆6.69%。

昨日強勢的煤炭股，今日出現回吐。中國神華(01088)跌1.70%；中煤能源(01898)跌0.91%；另外，南戈壁(01878)及中國秦發(00866)分別跌2.00%及3.85%。

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