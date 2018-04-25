即巿股評 港股直擊

睇嚟依家全個銀河系都驚咗個美國10年期債孳息率上到3厘呢個水平，Well，噚晚就堅係掂得到，搞到道指失心瘋跌424點；然後今朝起身咬住個包時見到日經跌百零點，心諗港股應該都係咁上下，再諗噚日班進擊派如果真係入Put嘅話就肥仔啦！

喺地鐵覆完讀者Judy嘅email之後，見到恒指開市報30486點，跌150點；行到返公司坐底開晒所有機之後，依家10點13分，恒指已經跌逾300點，大家最愛嘅騰訊(00700)失守390蚊。睇返噚日計恒指牛熊證街貨量上/下行條數，兩邊都係600幾點，問題只係下行會多203張期指；今日跌300幾點，好明顯下行咗一半，今個星期五(4月27日)就期結啦，唔會唔殺埋佢掛。

睇返恒指日線圖，又係嗰個「楔形」同「三角形」，恒指現水平仍然處於「三角形」嘅尖尖位(我突然間諗起許志安N年前賣牙刷廣告首歌「尖尖尖~尖~尖~」，洗腦到爆)，我開始懷疑我唔update個圖係唔會有人發現囉。

走勢未變又唯有再睇恒指牛熊證街貨圖。依家10點23分，恒指現報30303點，跌332點，最低見過30244點，最高未掂到熊證街貨，唔好理。如果用最低位計，30300至30399點呢51張期指率先死亡，呢度係最貼價嘅牛證街貨區，之後再落多100點，即30200至30299點呢度都唔係好多貨啫，得53張期指；而重貨就係喺29900至29999點，呢度有1052張期指，講緊同現價相差304點咋！期指前跌唔無傷干，因為仲有傳說中嘅「五窮」嘛，恒指熊(58895)，收回價31400點，同現價有逾1000點距離，所以槓桿唔係特別高，只係約19倍，只係貪佢夠安全啫。

搭單講句，想再Put騰訊嘅朋友留意啦，日線圖SlowSTC(14,3)超賣到極點咁滯， %K線同%D線分別做緊6.23同12.39；但同時14RSI都仲有35.36。即係話要Put嘅話唔係無可能，因為14RSI未見超賣，但係大幅度下挫嘅機會會比較細，因為敏感度高嘅SlowSTC(14,3)已經超賣到不行，睇死騰訊嘅淡友可以揀啲遠期少少嘅put，同埋要有耐性；無嘅就見好即收，採密食當三翻嘅策略。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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