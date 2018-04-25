港股直擊 即巿股評

中港股市昨日表現向好，不過「息魔」來襲，隔晚美股急跌，預計港股跟隨低開，暫時仍受制50天線。

隔晚美股三大指數急挫。道指大跌424點或1.7%，報24024點，連跌五日，為2017年3月以來最長下跌浪。納指收跌1.7%，報7007點；標普500指數收跌1.3%，報2634點。美國10年期國債孳息率突破3%，創4年新高，對股市造成更大壓力。卡特彼勒收跌逾6%，3M股跌近7%，谷歌母公司Alphabet收跌近5%，蘋果收跌逾1%。

有分析認為，如果十年期美債孳息率升至3.25%或更高，投資者可能將更多的資金從股市轉移至債市或其他風險資產。穆迪預計，美國10年期國債孳息率將繼續逐步上漲，到2020年最終可能會升至4%左右。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍下跌。滙控(00005)連升五日，隔晚ADR仍向好，折合港元計收報78.43元，較本港上日收市升0.78元或1%。騰訊(00700)ADR收報390.49元，跌6.11元；國壽(02628)ADR收報21.73元，跌0.17元。原油期貨跌逾1%，「三桶油」偏軟，中海油(00883)ADR收報12.88元，跌2仙；中石油(00857)ADR收報5.83元，跌3仙；中石化(00386)ADR收報7.58元，跌2仙。中國鋁業(02600)ADR收報4.39元，跌8仙。至於電訊股， 中移動(00941)ADR收報73.86元，跌0.14元；聯通(00762)ADR收報10.73元，跌3仙。

.

ADR港股比例指數報30467，較周二恒指收市跌169點或0.55%。港股昨日尾段高見30665點，升410點，收報30636點，升381點或1.26%。北水昨再南下掃貨，「港股通」昨錄20億元人民幣資金淨流入。市寬靠穩，股價高於50天線比率的中線市寬上升2.6個百分點至36.5%，但仍未重上40的支持區頂部。恒指短期阻力參考50天線約30680點附近，重要支持仍為本月低位29518點。

金管局總裁陳德霖昨於《匯思》撰文表示，早前當局13次承接市場的港元賣盤，雖然合計有五百多億的資金在短期內流走，但無跡象顯示有人大規模沽空或衝擊港元，認為毋須擔心。至於銀行何時加存貸利息，陳德霖稱，須視乎後市資金流向和外圍金融環境變化，相信港息在聯滙制度下會隨美息逐步上揚，而步伐應不會太急。

焦點股份

港交所(00388)：昨日收市後正式發布經修訂的上市規則，容許新經濟企業以雙重股權結構上市，以及容許未有盈利及收入的生物科技企業上市，新規則下星期一正式生效， 並即時接受企業上市申請。

華能國際電力(00902)：公布首季度純利12.19億元人民幣，按年上升87%；期內收入按年上升15.1%。集團表示，首季純利上升是由於電量的增長和電價上升所致。

萬洲國際(00288)：公布首季純利2.49億美元，與去年同期的2.48億美元相若，每股盈利1.7美仙；期內收入按年增長5.7%；經營利潤按年下跌9.3%。

心連心化肥(01866)：發盈喜，預期首季淨利潤按年可能最少增長六成半，主要由於高效肥銷售佔比提升；以及行業持續整合。集團主要產品尿素、三聚氰胺及液氨平均售價上漲。