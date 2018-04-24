即巿股評 港股直擊

近日期指走勢維持反覆，周一期指開市後不久便再次重上30500點水平，之後很快掉頭回落，轉升為跌，低見30145點，雖然一度反彈，惟未能延續，全日跌115點，收報30243點。昨天期指卻在內地股市回勇帶動下，由頭升到尾，升勢於午後稍歇，3時後再度發力，曾高見30700點，全日升394點，收報30637點。大市成交維持較低水平，周一成交只有882億元，是本年度最低（不計及半日市）。

努欽訪華助提振港股

美國準備派出對華偏鴿的財長努欽出訪中國，商討中美貿易問題，努欽對兩國達成協議解決爭端，持謹慎樂觀態度，中方亦表示歡迎，因此相關消息暫時紓緩了兩國的緊張關係。

不過筆者認為，畢竟有關情況剛開始進入白熱化階段，一日未有定案，各位千萬不要以太樂觀的心態對待相關消息。

是次貿易戰並非單純關乎兩國貿易抗衡，而是兩大強國政治角力上的手段，稍有不慎，便會深度影響其中一方未來在全球的影響力及地位。筆者認為，單單一次會面不足以阻止兩國角力，相信對立局面將維持一段時間。

短線而言，港股主要受制於中美貿易戰相關消息，一旦努欽落實訪華時間，或為港股帶來提振效果。然而，以中線而言，各位須密切關注兩國官員會面的內容，因很大機會對港股中長期走勢起關鍵作用。

主要平均線進一步拉近

技術方面，期指日線圖自2月起主要在29000點至32000點大區間內運行，呈大型三角形形態，現在已差不多運行至大型三角形的尾聲，當未來正式出現突破（向上或向下），新一輪大且急的走勢將隨之出現。本周五是期指結算日，預料這情況很大機會發生於本月期結後。

若未來出現向上突破，期指很有機會再向33000點以上進發；相反，如向下突破，前浪底29070點便會跌穿，到時要視乎去年12月初本輪升浪起始位置28149點支持。

目前多條主要平均線（除了250天線）愈拉愈近，最高是50天線（30647點），最低是20天線（30368點），上下不足300點，故現時市況短線升破或跌穿的意義相對不重要，還是建議大家以29955點及31100點為支持及阻力作參考，來判定後市走勢。

策略方面，本周五是即月期結日，今天開始進入轉倉高峰期，預料波幅會漸趨縮減，建議大家建倉的話，穩陣起見宜選5月期權為先。市況維持於大概30000至31000點區間反覆上落，建議待期指到了短期重要支持或阻力位置才出手。

如今明兩日期指能升至31000點附近，可考慮開倉建5月份勒束式的期權組合（Long Call和Long Put），行使價選價外800至1000點；若期指收市升破31100點，Long Put倉可先考慮平倉止蝕。