港股直擊 即巿股評

中港股市造好，北水今日買盤較多，滬深「港股通」共淨流入約20億元人民幣。

今日「滬港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘93.71億元人民幣，用11.29億元或10.75%。

「深港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘96.21億元人民幣，用8.79億元或8.38%。

思捷環球(00330)股價今日升20%，為表現最好「港股通」股份。藍鼎國際(00582)股價今日跌13.23%，為表現最差「港股通」股份。