重要通告 港股直擊

有利集團(00406)宣布，與湖北廣盛成立合營公司，主要從事研發、生產及銷售預製混凝土構件。

根據協議，合營公司分別由有利集團旗下有利華技術及湖北廣盛擁分別有40%及60%股權。註冊資本預計為1億元(人民幣‧下同)，有利華技術將以現金及可生產預製混凝土構件的專利技術使用權形式出資4000萬元；湖北廣盛以現金出資6000萬元。

有利稱，透過成立合營公司，有利華技術及湖北廣盛能夠互補彼此優勢及共享資源，有利於合營公司的業務發展，預期可提升集團的未來盈利能力及潛力。