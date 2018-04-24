港股直擊 即巿股評

內地A股急升，上證指數升近2%，重返3100點。港股跟隨造好，午後漲逾400點，重上多條主要平均線，終止兩連跌。

恒指高開99點，報30353點，早段升幅略為收窄至80點，低見30335點後重拾升勢，上午最多曾升400點，重上20天線(約30374點)及10天線(約30521點)之上。港股尾段進一步走高，高見30665點，升410點，升破100天線(約30634點)。恒指最終收報30636點，升381點或1.26%。

全日大市成交額974.7億元，較上日多出近93億元，不過仍然少於1000億。

國企指數報12244點，升244點或2.04%。

內地股市顯著反彈，上證指數收報3128點，升60點或2%；深成指升2.2%%；創業板指數更升逾3%。

內地傳媒報道，4月23日召開的中央政治局會議要求，做好下一步工作，首先要全力打好「三大攻堅戰」，與2月24日會議相比，表述上增加的内容主要在四方面，包括：一)持續擴大內需；二)加強關鍵核心技術攻關，積極支持新產業、新模式、新業態發展；三)降低企業融資、用能和物流成本；四)推動信貸、股市、債市、滙市、樓市健康發展。

藍籌股普遍向上，騰訊(00700)受制400元關，高見399.4元受壓，收市報396.6元，升0.66%，成交居首達57.61億元。平保(02318)上試50天線阻力，高見83.9元，收市報83.25元，升1.46%，為成交第二大股份。內銀股領漲大市，建行(00939)突破50天線，收市升2.24%，報8.22元，為成交第三大股份。

焦點板塊

水泥股：今日獲資金追捧，華潤水泥(01313)日前公布季績後獲瑞信上調目標價，今日曾急升8.1%，創新高。海螺水泥(00914)升4.5%，報47.2元。中國建材(03323)升4.4%，報8.73元。

內房股：近期反覆向下，今日顯著反彈。碧桂園(02007)升6.3%，為表現最好藍籌。融創中國(01918)升7.9%；恒大(03333)升7.3%。中海外(00688)及華潤置地(01109)均升逾3%。

煤炭股：三大煤企本周五公布季績，兗煤(01171)升7.1%，神華(01088)升5.8%，為表現最好國指成分股。

焦點股份

俄鋁(00486)：美國政府正考慮放鬆對俄鋁的制裁，俄鋁收市大升43.4%。

中國鋁業(02600)：受鋁價急跌及季績倒退拖累，收市跌7.1%；其A股(601600.SH)逆市跌逾近半成。

思捷環球(00330)：近月股價反覆尋底，今日突見炒上，收市急升兩成，成交活躍。

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