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富瑞 騰訊控股(00700)

評級：買入 -> 買入

目標價：530元 -> 530元 (較前收市價394元有34.5%潛在升幅)

富瑞發表報告指，騰訊(00700)強大的手機遊戲儲備將有助擴大其手遊領先地位，加上其取得Fortnite《要塞英雄》內地代理權，故維持「買入」評級，目標價530元不變。

富瑞指，騰訊在新文創生態大會(簡稱UP大會)上公布19款新手機遊戲，較去年的14款多，認為遊戲種類多元化，並

將加快遊戲發布，又相信騰訊的社交特性將提高其吸納玩家的競爭優勢，現時女性玩家增長對手遊業務增長愈來愈

重要，據分析數據顯示，女性玩家現時佔整體玩家比例47.6%，較去年上半年的43.3%。

該行續稱，其強大的手機遊戲儲備將為公司釋放價值，配合知識產權轉換和電競發展等，將繼續提高其在手機遊戲業務的領導地位。隨着騰訊宣布獲Epic Game授權熱門生存遊戲Fortnite的內地獨家代理權，現時公司已擁有全球最三大熱門PC遊戲的發行權。

富瑞預計，騰訊今年首季總收入按年增長48%至730億元人民幣，而按非通用會計準則(non-GAAP)計算的純利則按年升37%至195億元人民幣。

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