即巿股評 港股直擊

A股弱咗幾日，終見似樣反彈，上證指數重上3100大關，升逾2%，港股高開高走，打破之前幾日高開低走悶局，又唔知幾多硬頸淡友中招。阿Man強調咗好多次，成個4月份港股都係上落市格局，一宜喺29800至31000點之內上落，一日未突破呢個區間，唔好睇得太好或太淡，過份樂觀或悲觀都冇着數，只宜炒股打游擊，做個靈活炒友，咪將自己標籤為好友或淡友。

恒指高開99點，報30353，開市略回到30335半日低位，但隨住A股愈升愈有，港股亦重拾升勢，一度升400點，見30654點半日高，重上20天線(約30371點)及10天線(約30515)之上。不過50日線(30676點)及100日線(30633點)阻力未能一下子衝破，恒指中午報30578點，升324點；國企指數報12222點，升222點。

上周曾提及內房股受中美貿易戰影響較少，而且首季銷售數據不俗，回吐時可考慮吸納，今日內房股走高，碧桂園(02007)半日升5%最強勁。至於內銀及內險股，喺阿爺放水後理應受惠，但上周升勢僅曇花一現，今日普遍回勇，升幅都喺2%之上。

平保(02318)將於周四公布首季業績，分拆旗下平安好醫生(01833)招股反應不俗，超額已過百倍，暫時平保受制於多條移動平均線，一旦股價能企穩84至85元之上，有望借業績炒番轉，扭轉之前弱勢。至於騰訊(00700)講到分拆QQ音樂，股價仍未見太大突破，其單天保至尊跟大市領頭羊地位不再，半日股價回升不足1%，仍受制400元水平。騰訊自跌穿頸線，即425-428元水平，走勢持續向下，暫時難言轉勢，亦係拖累大市有波幅，冇升幅嘅原因之一。要大市重上31000水平再向好，除非騰訊能回勇，否則大市仍然維持上落格局。

呢段時間都係炒股唔炒市，除咗平保可留意炒業績，港交所(00388)好快會公布有關同股不同權細則，加上下月9日公布業績，業績前有條件落鑊。不過上次業績公布後見光死，留意今次會否案件重演，但未派成績表前，或可向上挑戰270元。

拆息高企已預示香港將迎來息魔，只係息魔登場時間未能確定，估計最快6月份出場。息口趨升對銀行股有利，大笨象(00005)近日持續跑贏大市，ADR股價早已重上78元，港股呢邊一直未能突破78元，一旦78元企穩，下一關當然向80元出發。

至於上星期阿Man建議10元邊可以撈番中教控股(00839)，連續兩日都畀晒機會大家上車，今日半場上升3%至10.7元水平，只要大市唔再急速回落，中教有條件再創新高，目標先睇11.5元，自己計好數幾時落車。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)