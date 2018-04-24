訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:12 港股直擊 即巿股評

恒指半日升324點 重返主要均線

放大圖片

內地A股急升，上證指數突破3100點，升2.07%。港股跟隨走高，一度升400點，重上10天線水平(約30515點)。

恒指高開99點，報30353，開市後曾低見30335，之後重拾升勢，一度升400點，見30654點半日高，重上20天線(約30371點)及10天線(約30515)之上。恒指中午報30578點，升324點或1.07%，大市成交額541.79億元。

國企指數報12222點，升222點或1.85%。

藍籌股方面，內房股走高，碧桂園(02007)大升5.23%；華潤置地(01109)升2.28%；內銀領漲大市，工行(01398)升2.53%；建行(00939)升2.11%；騰訊(00700)仍受制400元關，今早升0.96%；神華(01088)創1個月高，半日則升4.72%。

內險股造好，新華保險(01336)創1周高，急升4.15%；中國太平(00966)突破廿天線，升3.98%；另外，中國太保(02601)及平保(02318)分別漲2.96%及1.71%。

水泥股受追捧，華潤水泥(01313)績後獲大行唱好，升8.13%；中國建材(03323)反彈5.39%；另外，海螺水泥(00914)及西部水泥(02233)分別升4.65%及3.92%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。