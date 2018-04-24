即巿股評 港股直擊

噚日完全唔知道下半場個市發生咩事，事關走咗去見醫生，上到診所見到電視機show恒指收報30418點，跌164點。預告一下：《輪證贏家》未來兩個星期有幾日會停一停，事前會同大家單聲，請見諒(可能無人睇呢~哈哈哈)。

依家10點15分，開恒指5分鐘圖睇，噚日原來大部分時間都係橫行，係去到下晝3點25分，恒指5分鐘圖上見大陰燭下行；今朝裂口開市升99點，開市報30353點，其後個市愈升愈有，到依家再過多15分鐘，恒指已經升逾300點，做緊30575點。呢個升勢暫時都唔可以100%肯定係早兩日嘅短期「黃金六叉」叉出嚟，事關喺日線圖上似乎仲未突破到「楔形」，就連個「三角形」都未突破到，只可以話係愈嚟愈近爆單邊嘅一刻。爆邊邊？又睇吓恒指牛熊證街貨圖先啦。

依家10點42分，恒指依家報30555點，最高暫時見過30616點，用呢個位置去度嘅話，上方最貼價嗰兩批熊證，即30400至30499點，同30500至30599點全數死亡，而呢兩個範圍夾埋有相當於132期指，絕對唔算多；而依家最貼價嘅係30600至30699點，呢度有146張期指。如果要數最重街貨嘅熊證的話，講緊要數到上去31100至31199點，呢度有相當於743張期指，同現價比就相差644點。

至於下方牛證，最貼價就係30100至30199點，呢度有400張期指，同現價比兩者相差356點(今朝彈咁多就更係遠啦)；而最重貨嘅牛證就係29800至29899點，呢度有相當於876張期指，同現價比差656點。

「咦？咁樣講即係話無論上行定下行，現價同最重貨嘅距離都係差600幾點？」Bingo！計多條數，就係由現價至重貨中間可以殺得到幾多街貨。上行嘅話就用30600至30699點作為起點，上到31100至31199點的話，沿圖就可以食到1942張期指(睇圖大家會明啲)；至於下方牛證就由30100至30199點起計，至29800至29899點，呢度夾埋有2145張期指。

上/下行點數差唔多(相差12點)，但食到嘅期指張數就差203張，呢啲話多唔多、話少唔少嘅兩難位，果然係「三角形」待變格局，呢啲位置入牛/熊都有50/50嘅成分，保守嘅就繼續觀察，進擊嘅就睇在嗰203張份上，吼5分鐘圖見超買入put(最好都係唔好啦，咩事要咁博呢)

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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