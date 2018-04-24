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今日 11:28 港股直擊 即巿股評

港股突飆400點 內房建材煤炭跑出

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A股急升帶動下，港股升幅擴大，截至11時14分，恒指升400點，報30654點，收復10天、20天及100天線，逼近上方阻力的50天線(約30679)。截至11時23分，恒指升362點，報30616。

國指跑贏，最新升250點，報12250，升幅超過2%。

內地股市顯著反彈，上證指數最新升64點或2.1%，報3132點。

內地傳媒報道，4月23日召開的中央政治局會議要求，做好下一步工作，首先要全力打好「三大攻堅戰」，同時要堅持積極的財政政策取向不變，保持貨幣政策穩健中性，注重引導預期，把加快調整結構與持續擴大內需結合起來，保持宏觀經濟平穩運行。與2月24日會議相比，表述上增加的内容主要在四方面，包括：一)持續擴大內需；二)加強關鍵核心技術攻關，積極支持新產業、新模式、新業態發展；三)降低企業融資、用能和物流成本；四)推動信貸、股市、債市、滙市、樓市健康發展。

內房股、水泥股、煤炭股、鋼鐵股等造好，融創中國(01918)升逾8%；恒大(03333)升6%；碧桂園(02007)升逾6%，暫為表現最好藍籌。華潤水泥(01313)升8.5%；馬鋼(00323)升逾6%；兗煤(01171)升7.7%，神華(01088)升4.2%。

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