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今日 11:13 香港財經 港股直擊 中國財經 即巿股評

瑞銀看好AH股 籲注意貿易戰等風險

瑞銀財富管理投資總監辦公室股票分析師林世康表示，繼續看好H股表現，認為內地企業盈利表現不錯、估值吸引。板塊方面，他較看好金融股、科技股及消費股。

林世康預計，今年MSCI中國指數有雙位數增幅，故看好內地市場，但需注意貿易戰等風險。他亦認為，中美貿易局勢緊張，但相信不會造成全面貿易戰，因此不會直接拖累經濟增長，主要由於中美雙方態度雖強硬，但仍有商討空間。

他亦預期，美國今年將加息4次，並最快6月才會加息。加息主要基於經濟好，市場亦已消化，因此估計對股市不會有大衝擊。

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