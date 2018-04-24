思捷環球(00330)近月股價反覆尋底，今早突見炒上，一度急升16.6%，高見2.74元，抽穿10天及20天線，最新升13.6%，報2.67元，成交急增至近3000萬元。
整體零售市況好轉，但思捷則要縮減規模，公司旗下連鎖時裝品牌Esprit現時的銅鑼灣禮頓中心旗艦店將不續租，業主希慎(00014)近期低調推出市場放租，叫租每月約200萬元。若上址最終關閉，意味Esprit年內結束尖沙咀及銅鑼灣兩間位處零售核心地段的旗艦店。
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