港股直擊 即巿股評

隔晚美股偏軟，美國十年期國債息率進一步逼近3厘水平，道指連續第四個交易日下跌。港股連跌兩日累挫454點後，今早一度反彈逾三百點。

恒指高開99點，報30353，開市後曾低見30335，之後重拾升勢，10時正左右，恒指曾升315點，報30569，重上20天線(約30370點)及10天線(約30514)之上。截至10時7分，恒指升280點，報30534。

國企指數高開35點，報12036，最新升193點，報12193。

內地股市反彈，上證指數最新報3111，升43點或1.42%。

藍籌股普遍造好，不過騰訊(00700)升幅落後大市，最新升0.4%，報395.6元。

中資金融股領漲，建行(00939)及工行(01398)均升1.6%；平保(02318)升1.5%，報83.3元。

滙控(00005)近日表現堅挺，最新升0.5%，報77.4元，暫錄五連升。

紐約期油終止四連跌，中海油(00883)升逾2%，「三桶油」中暫時最好。

蘋概股昨日顯著受壓，今早喘穩，舜宇(02382)升1%，瑞聲(02018)無升跌。

隔晚鋁價急跌，美國政府正考慮放鬆對俄鋁(00486)的制裁，俄鋁今早曾急彈35.5%，最新升28%，報1.95元；那邊廂，中國鋁業(02600)最新要跌一成，報4.32元，公司公布首季純利按年下跌一成九。

內房股反彈，碧桂園(02007)升逾3%；融創(01918)升6%；恒大(03333)升半成。