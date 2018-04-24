港股直擊 即巿股評

大華繼顯(香港)大中華研究部分析員陳珮麗指出，金沙中國(01928)股價正位於一條下降趨勢線以下。股價周一下破雲層、50日移動平均線及轉換線。RSI亦受限於一條下降趨勢線，而MACD於0水平以上走低。

她表示，只要不上穿45.40元，可下試41.20元及38.90元。倘上穿45.40元，則前景將轉為向好，故投資者應平倉以控制風險。

陳珮麗預期有關目標將在兩個月內達到，但補充說，倘股價於5個交易日內未能於沽售區間43.07至43.09元內入市，則取消此項推介。

股價上日收報43.35元。