即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開低走，全日波幅297點。恒指收報30254點，跌163點或0.54%，成交金額882.01億元。國指收報 12000點，跌54點或0.45%；上證收報3068點，跌3點或0.11%。三項指數都偏軟，以A股走勢相對較佳。

恒指呈2連陰，以近「陀螺」收市，加上成交縮減，觀望味濃。近日恒指正在譜出三角形走勢，有待突破。MACD快慢線正差距收窄，走勢偏弱。全日上升股份577隻，下跌985隻，整體市況亦弱。

新華社報道，中共中央政治局4月23日會議要求推動信貸、股債滙市、樓市健康發展。中國財政部公告，自5月1日起取消抗癌藥等部分藥品進口關稅的具體稅目。

歐盟要求加入WTO有關中美對特朗普鋼鋁進口關稅爭端進行的磋商，歐盟表示，中國的申訴對其有着「重大利益」，美國的措施違反了WTO貿易伙伴之間的反歧視原則。此外，美國財長努欽表示，擬減少對俄羅斯企業的制裁，令鋁價下降。

美國10年期國債殖利率逼近3%大關，帶動美元升至3個月新高。儘管科技企業業績佳，但美股三大指數靠穩。今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指可高開，但若未能企穩在20 SMA (約30395)之上，指數或呈先高後低走勢。

個股介紹：

六福(00590)的主要業務為從事各類黃鉑金首飾及珠寶首飾產品之採購、設計、批發、商標授權及零售業務。

集團早前公布截至2018年3月底止年度第四季零售業務之銷售表現。受惠於來訪香港及澳門兩地的中國內地遊客增加，以及市場氣氛改善，縱使在基數相對較高及金價上升的情況下，集團2018財政年度第四季零售業務的同店銷售仍錄得16%的良好升幅，高於預期，對比上一季度1%的升幅，亦大幅改善，黃金產品及珠寶首飾產品的整體同店銷售增長分別為16%及18%。香港及澳門市場的黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售增長同為19%，於三月份單月份則分別為22%及14%。

集團現價市盈率為19.24倍，周息率3.303%。股價上日收報33.3元，上望36元，止損設於32.7元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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