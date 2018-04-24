港股直擊 即巿股評

港股連跌兩日累挫454點，市場交投萎縮，「港股通」續見淨流出，反映入市意欲薄弱。隔晚鋁價大幅波動，今日宜留意鋁業股表現。

隔晚美股偏軟，道指連續第四個交易日下跌，跌14點報24448點；納指收跌0.25%，報7128點；標普500指數則微升0.01%，報2670點。美國10年期國債收益率逼近3%，一度漲至2.998%，為2014年1月以來的最高值，美元升至四個月高位。

有分析認為，10年期美債收益率觸及3%水平或成為各類資產風險偏好的潛在分水嶺，如果觸及這個門檻，可能促使市場啟動一輪對風險的重新定價，並再次掀起全球金融市場的動盪。

倫敦金屬交易所期鋁價格一度大跌近一成，收市跌7%報2295美元一噸，創八年來最大單日跌幅，因美國或考慮放鬆制裁俄鋁。美國財政部此前稱允許美企業和個人延後至10月23日終止與俄鋁業務往來。受消息影響，美國鋁業收市大跌13.5%，世紀鋁業收跌5.3%。

投資者繼續關注本周的一些大型科技企業的財報，谷歌母公司Alphabet首季盈利和收入都高於市場預期，股價在收市後一度急升4%，之後縮窄至1%。分析師預計，標普500指數今年第一季度的盈利增長約為17%，為2011年初以來的最快增速。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報78.34元，較本港上日收市升1.34元；騰訊(00700)ADR收報395.46元，升1.46元；國壽(02628)ADR收報21.67元，跌3仙。油價反彈，紐約期油結束三連跌，中海油(00883)ADR收報13.03元，升0.23元；中石油(00857)ADR收報5.88元，升6仙；中石化(00386)ADR收報7.53元，升0.1元。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報72.83元，跌2仙；聯通(00762)ADR收報10.74元，無升跌。

ADR港股比例指數報30372，較周一恒指收市升117點或0.39%。恒指昨日最多跌234點，收市報30254點，跌163點，全日成交減少至只有882億元。另外，「港股通」昨日淨流出逾11.4億元人民幣，令港股通4月淨流入金額下跌至僅約2.2億元人民幣。恒指短期阻力參考50天線約30670點附近，重要支持位仍然本月暫時低位29518點。

焦點股份

俄鋁(00486)：美國政府正考慮解除對俄鋁的制裁，消息引發金屬市場急跌。美國財長努欽在聲明中表示，俄鋁是因為大股東兼非執董歐柏嘉(Oleg Deripaska)的關係而受到制裁，但美國無意針對那些依賴俄鋁和附屬公司謀生的勤奮工作的人。美國傳媒認為，財政部是就解除對俄鋁制裁提供途徑，建議俄鋁和歐柏嘉劃清界線。俄鋁昨日急跌8.4%報1.52元。

中國鋁業(02600)：公布首季純利按年下跌一成九，至3.086億元人民幣；如扣除非經常性損益的首季淨利潤，則按年跌92%，至2639.7萬元人民幣。中鋁ADR昨晚收報4.48元，跌0.33元。另外，按聯交所披露權益顯示，鄧普頓基金上周四(19日)減持中國鋁業9362萬股或2.38%，每股作價5.0418元，涉資4.72億元，持股量由早前的11.12%降至最新的8.74%。

麗珠醫藥(01513)：公布首季純利3.47億元人民幣，按年上升26.3%。期內營業收入按年增長11.4%。